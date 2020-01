Knuffelen met de kat

Labradoodles en robothonden en -katten die troost en gezelschap bieden, blijken een schot in de roos in verpleeghuizen. Ze worden steeds vaker geïntegreerd in de zorg voor mensen met dementie. In Kruispunt enkele ontroerende voorbeelden.

In een zorginstelling in Pernis komen eens in de week echte hondjes (die blijkbaar over de ontbijttafel mogen lopen), lopen er katten in het gebouw en hebben ze diverse huisdieren die op batterijen werken. Door de aanraking gebeurt er wat met de bewoners, hun stresslevel daalt, vertelt een hoogleraar die al jaren onderzoek doet naar mens-dierrelaties. Uit onderzoek blijkt ook dat de resultaten ..

Vaak doet zo’n dierenknuffel bewoners denken aan hun eigen huisdier. De dochter van een bewoner vertelt dat haar vader het verpleeghuis eerst ervoer als een gevangenis, hij wilde altijd weg. Nu de robothond er is, heeft hij meer een thuisgevoel. Er wacht iemand op hem, net als zijn eigen hond vroeger. De dochter denkt dat haar vader niet echt het besef heeft dat het een nephond is. Hij vo..

