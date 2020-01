Broodnodig huidcontact

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in de Nederlandse samenleving. Huidhonger is een vorm van eenzaamheid, maar is een relatief onbekend begrip. In de documentaire Huidhonger leggen mensen die hiermee te maken hebben uit wat huidhonger met hen doet.

Toen een jonge vrouw naar een yoga-les ging, pakte de docent haar arm vast. De plotselinge aanraking deed iets met haar, vertelt ze. 'Op dat moment besefte ik: wauw, ik word eigenlijk nooit aangeraakt. Als je wel aangeraakt wordt, maakt dat zo'n impact opeens.'

Huidhonger is de behoefte om aangeraakt te worden, om huid-op-huidcontact te ervaren, zo blijkt uit de documentaire. Een oudere vrouw legt uit dat huidhonger niet per se te maken heeft met de behoefte aan seksualiteit. Het is eigenlijk simpeler. Wie huidhonger heeft, wil even een arm om zijn schouders voelen of even een streling over het gezicht krij..

