Hoogvliegers: een droom?

Spectaculaire beelden van straaljagers die loopings maken. Het lijkt een jongensdroom, het vliegen in F-16’s. Maar voor het zover is, moet er heel wat gebeuren.

In de eerste aflevering van de achtdelige serie Hoogvliegers is van al dat spectaculairs nog niets te zien. Hoewel … het begint met een dolle autorit. Hoofdpersoon Rutger de Man, gespeeld door Josha Stradowski, is een wat opgewonden standje die geregeld met justitie in aanraking komt. Zo te zien woont hij niet thuis, maar waar wel wordt niet duidelijk, het lijkt op een jeugdtehuis.

Als de rechter hem na dat roekeloze rijgedrag voor de zoveelste keer terugziet en hem een verplichte gedragstraining wil opleggen, komt Rutger met een beter voorstel. ‘Laat me het leger in gaan. Ze zoeken mannen en vrouwen die uit het juiste hout gesneden zijn. Harde training, discipline, kaders ...'

