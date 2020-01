Een kabeltrui-bouwpakket

Schrijver Dan Sheehan zocht op internet naar de perfecte trui. Geïnspireerd door acteur Chris Evans, die in de film Knives Out een gebroken witte kabeltrui draagt, speurde hij op internet naar een vergelijkbaar exemplaar. Hij dacht de ware te hebben gevonden. Toen zijn bestelling arriv..

In de reacties proberen mensen Dan aan te moedigen om de trui dan maar zelf te gaan breien. ‘Ik heb nog nooit gebreid en de instructies zijn in het Noors’, legt Dan uit. ‘Chris breide zijn eigen’ zegt Rian Johnson. ‘Dan weet ik wat me te doen staat’, reageert Dan. Maar dat is hij toch eigenlijk niet van plan: ‘De wol is erg mooi en ik zal die aan vrienden geven die breien, voor de komende jaren.’

