Ontwrichtende lijdensweg

De film Amour gaat over vragen rond het levenseinde. Geen vermaak, wel Kunst met een grote K.

Films van regisseur Michael Haneke zijn altijd confronterend en meestal onbehaaglijk. De Oostenrijkse Meister heeft een missie: de wereld doordringen van de verdorvenheid van het menselijk bestaan. Amour, zijn vijfde Franse productie, leverde hem in Cannes zijn tweede Gouden Palm voo..

Hanekes afstandelijke stijl biedt kijkers volop ruimte voor hun eigen gedachten en raakt hen recht in de ziel. Mal!, schreeuwt Anne steeds, Mal! (Pijn! Pijn!) De pijn is niet alleen fysiek, maar ook psychisch. Opgesloten in zichzelf, kan Anne de taal niet meer vinden om haar geliefden te bereiken.

