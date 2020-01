Duizend woorden: dochtertje draagt helm van overleden brandweerman

‘Kijk, hoe staat ‘ie me: de helm van papa? Ik houd hem stevig vast, heb hem net gekregen.’

Ach Australisch kind, ach lieve Charlotte. Je vader vocht vol vuur voor zijn land en hij verloor het aan de vlammen. Jij lijkt een kleine winnares, mag zijn medaille dragen. Zilvergrijs, zoals die mooie schoentjes waarmee je staat op de kerkvloer van Our Lady of Victories. Ik hoop dat je haar kent: Maria, in haar heb je een lotgenoot. Je vader stierf om anderen te redden.

