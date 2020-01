Als de oorlog in Londen is

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een video over een oorlogssituatie in Londen.

In maart 2014 lanceerde de in Londen gevestigde organisatie Save the Children een aangrijpende video om aandacht te vragen voor de miljoenen kinderen die geraakt worden door de oorlog in Syrië. In het filmpje 'Most Shocking Second a Day Video’ volg je een jong meisje dat met helder stralende ogen op haar verjaardag de kaarsjes uitblaast en daarbij een stille wens doet. Het speelt zich af in Londen, maar eigenlijk zou het iedere West-Europese stad kunnen zijn. Het meisje gaat naar school, eet ijsjes, speelt met de lippenstift van mama, gaat naar school, slaapt, maakt plezier.

Maar langzaam maar zeker verandert de situatie. Op de achtergrond staat de televisie aan met alarmerende berichten over spanningen en dreiging van oorlog. Moeder leest de krant met heftige koppen over ’staat van beleg’, maar dit alles gaat aan het meisje voorbij. De sfeer begint om te slaan. Vliegtuigen komen over, mensen vullen hun auto’s om te vertrekken uit de stad. En thuis wordt de sfeer gespannen door discussies die de ouders voeren. Ze moeten regelmatig schuilen in de kelder vanwege een bombardement en eten en drinken worden schaars.

Het meisje wordt ziek en steeds meer buren vertrekken. Als ze een bombardement ternauwernood overleven, vluchten de familieleden de stad uit. Eerst in paniek, maar er komt iedere keer een legere blik in de ogen van het meisje, dat haar knuffel dicht bij zich houdt. Tussen de gevechten door probeert de familie een veilig heenkomen te vinden. Na een barre tocht komen ze bij een checkpoint terecht, maar vader moet achterblijven: ‘Papa!' Het hek gaat dicht en het meisje moet met haar moeder verder de nacht in.

In een kamp wordt ze weer een beetje opgelapt en verzorgd. Ze is jarig en er is een kaarsje dat ze mag uitblazen. ‘Doe een wens, lieverd’, wordt haar gezegd. Ze kijkt je verdrietig en met een lege blik aan. Het filmpje eindigt met een statement: ‘Dat het niet hier gebeurt, wil nog niet zeggen dat het niet gebeurt.’ In korte tijd is de video, die al zes jaar oud is, weer meer dan 15 miljoen keer bekeken en vele malen gedeeld. Oorlog is een dagelijkse realiteit voor miljoenen mensen en de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran hebben de vrees voor oorlog laten groeien. Maar oorlog is voor veel mensen een ver-van-je-bed-show. Omdat deze video zich in Londen afspeelt, voel je de dreiging. En soms heb je dat nodig om compassie te ervaren.

nd.nl/oorlog