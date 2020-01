Luchtmacht opende poorten voor ‘Hoogvliegers’

Snelle straaljagers, trots kijkende vliegers, spectaculaire beelden. Al wekenlang proberen EO en NPO 1 de kijkers warm te maken voor de serie Hoogvliegers. Zaterdag is het zover, dan is aflevering één te zien.

Den Haag

Producer Errol Nayci van de achtdelige serie is blij dat het zover is. Vier jaar van bedenken, uitwerken, acteurs kiezen, filmen en monteren zijn achter de rug. Woensdagavond ging de serie in première. Nayci blikt graag even terug.

‘Het idee voor de serie kwam op tijdens een etentje met een goede vriend, overste Sidney Plankman. Hij is de woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht en ik had al eerder met hem gewerkt bij andere films. Het leek ons leuk om nog eens een serie te maken over de training van F-16 piloten en daar een mooi verhaal doorheen te vlechten.’

