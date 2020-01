Vanavond op tv: De puinhopen van Irak

Hoe is het om op te groeien in een land dat al generaties gebukt gaat onder oorlog en geweld? In een mooie documentaireserie neemt Sakir Khader – geboren in Palestina, woonachtig in Vlaardingen – een kijkje in het alledaagse leven van de gewone Irakees.

Met de laatste oorlogsberichten in het achterhoofd houd je aan de documentaire De puinhopen van Irak een onsmakelijk gevoel over. In vijf delen geeft Nederlands-Palestijnse journalist Sakir Khader een inkijkje in het leven van de gewone Irakees. Wat de kijker te zien krijgt, is een land dat diep gebukt gaat onder gewelddadig en onbarmhartig leiderschap – zowel in eigen land als ver daarbuiten.

Tot in Amerika, bijvoorbeeld. Dezer dagen wordt het besluit van president George W. Bush om in 2003 Irak binnen te vallen geregeld in herinnering geroepen. Bush beloofde het volk vrijheid en democratie, maar de Irakees kreeg er onrust, instabiliteit en geweld voor terug.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .