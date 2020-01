Viral: Huilend voor de Ikea

Een trip naar de Ikea kan een leuk uitje, maar ook een verschrikking zijn. Zeker als je door de mensen de meubels niet meer ziet. Met een heel gezin op zaterdag naar de Zweedse winkel gaan, is vragen om problemen. Dat ondervond ook Niekja. Op een foto, geplaatst op Twitter, is te zien hoe haar zoontje in het midden van een zebrapad op de grond ligt met zijn hoofd in zijn handen. ‘Lekker ontspannen op zaterdag naar Ikea met het hele gezin’, schrijft Niekja bij de foto met de hashtag #whatwasIthinking.

Blijkbaar herkennen veel mensen zich in deze situatie, want de tweet is al meer dan duizend keer geliked. ‘Een schitterende foto!’, antwoordt Nelleke Goedhart. ‘Haha, ik moest zo grinniken en overduidelijk wachten tot het einde van dit stukje creatieve improvisatie’, reageert Niekja. ‘Dus bedacht me dat ik in die tijd wel ff een geinige foto kon maken van het tafereel.’

Menig ouder, maar ook ooms en tantes, hebben iets soortgelijks meegemaakt. Dat blijkt uit de reacties. Zoals Bert Boven. Hij schrijft: ‘Mijn vrouw is bij ons nichtje, toen zij ongeveer die leeftijd had, er gewoon naast gaan liggen nep-janken. Dat vond nichtje wel zo ontzettend raar. Heeft heel lang geduurd voor ze weer eens zo’n bui had.’

Lotte heeft een vraag over de situatie: ‘Was vorige week nog in de Ikea met een collega en heb mij toen serieus afgevraagd waarom ouders hun kinderen meenemen naar de Ikea.’ Niekja heeft daar een duidelijk antwoord op: ‘Ik heb nog gevraagd of ‘ie alleen thuis kon blijven, maar hij wilde helaas niet.’ Edwin Aman heeft de oplossing: ‘Achterlaten in Smaland en volgende week weer ophalen!’

Het verhaal krijgt in de reacties nog een opvallende wending. Het probleem blijkt namelijk niet te zijn dat het jochie absoluut niet wilde winkelen, maar juist dat hij niet meer weg wilde gaan. ‘Het arme kind wilde voor altijd bij Ikea blijven, maar we moesten helaas toch naar huis’, vertelt Niekja. Wellicht heeft hij nieuwe vriendjes gemaakt in de vorm van boekenkast Billy en eetkamerstoel Stefan? Volgens Niekja was het vooral een kwestie van een gemist middagslaapje.

‘Ikea is sowieso al vreselijk’, vindt Mickey. ‘Met kinderen van die leeftijd erbij, is het overleven.’

Agnes van der Heiden geeft een wat wat bot advies: ‘Zoals een wijze vriend altijd zei: Als je twijfelt of je kinderen wilt, ga dan op zaterdag naar Ikea.’