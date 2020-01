Vanavond op tv: Wijs kind over CRISPR-Cas

Fascinerend en griezelig tegelijk. Dat is de CRISPR-Cas-techniek. Met de techniek kan aan DNA gesleuteld worden. Wie er meer over wil weten, moet zeker kijken naar Human Nature.

De documentaire begint met de jonge David die regelmatig in het ziekenhuis opgenomen wordt omdat hij sikkelcelziekte heeft. Door de ziekte is hij vaak moe en heeft hij pijnaanvallen. De ziekte is erfelijk en komt vooral in Afrika en in landen rond de Middellandse Zee voor. De levensverwachting is westerse landen is rond de veertig. In Afrika worden kinderen die het hebben meestal niet ouder dan acht jaar.

Vervolgens komen er veel wetenschappers en ethici aan het woord, tot Nobelprijswinnaars aan toe. Zij leggen uit hoe CRISPR-Cas ontdekt is, hoe het werkt, wat er mee kan en wat wenselijk is.

CRISPR is een immuunsysteem. Het helpt mechanismen virussen te kopiëren waardoor die niet meer ziek van dat virus kunnen worden. Cas9 is een eiwit dat DNA kan herkennen en weg kan knippen. Wetenschappers zijn in staat RNA te maken, het chemische neefje van DNA. Deze ontwikkelen hebben ertoe geleid dat een Chinese wetenschapper een tweeling resistent probeerde te maken voor hiv. Het is wetenschappers al gelukt gengestuurde muggen te ontwikkelen die malaria kunnen bestrijden en de kleuren van vlinders te veranderen.

In het laboratorium van eGenesis in Amerika wordt hard gesleuteld aan de genen van varkens. De onderzoekers kunnen inmiddels in één stap 62 genen veranderen. De wereld die besproken wordt in het boek Brave new world van Aldous Huxley waarin mensen op maat gemaakt kunnen worden, lijkt dichterbij te komen. Een groep wetenschappers pleit ervoor niet aan cellen in de kiembaan te sleutelen zodat aanpassingen in het DNA nooit doorgegeven kunnen worden aan een volgende generatie. Het gaat dan om zaad- en eicellen en embryo’s.

In de documentaire worden korte historische fragmenten getoond van mensen die al voorspelden dat het deze kant op ging en van uitwassen. Zoals een nazi-propagandafilmpje uit 1937 waarin een vrouw van een arts te horen krijgt dat het belangrijk is erfelijkheid te laten testen om gezonde en nuttige kinderen te krijgen.

Waar ligt de grens en wie bepaalt dat? Die vraag wordt zeker gesteld in de documentaire. Terwijl de een vindt dat de mens niet voor god mag spelen, vindt de ander dat CRISPR-Cas juist een natuurlijke methode is die ten goede gebruikt mag worden. Maar wanneer is dat zo?

Terug naar David.Sikkelcelziekte komt voor in gebieden waar malariamuggen leven. Een positieve bijkomstigheid van de ziekte is dat de drager beter bestand is tegen malaria. David vindt dat de ziekte hem optimistischer en geduldiger heeft gemaakt. ‘Zonder sikkelcel zou ik mezelf niet zijn.’

2doc Human Nature, VPRO, NPO 2, 23.10-0.50 uur.