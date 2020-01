Viral: Snel opruimen voordat de visite komt

Is uw huis altijd visiteproef? Of is er een noodschoonmaak nodig voordat het bezoek over de drempel stapt? Op Twitter besloot Linsey (@LiinseyJ) er eerlijk voor uit te komen dat ze bij de tweede categorie hoort. ‘Je hebt twee soorten mensen: - zij die altijd een mooi en opgeruimd huis hebben, - ik die altijd eerst moet schoonmaken voordat er visite kan komen. Zeg me alsjeblieft dat jullie ook heus niet chronisch zo’n ge-Marie Kondo’d VT Wonen opgeruimd huis hebben ...’

Je hebt twee soorten mensen:



• Zij die altijd een mooi en opgeruimd huis hebben.

• Ik die altijd eerst moet schoonmaken voordat er visite kan komen.



Zeg me alsjeblieft dat jullie ook heus niet chronisch zo’n ge-Marie Kondo’d VT Wonen opgeruimd huis hebben... — Linsey (@LiinseyJ) January 4, 2020

Ze krijgt ruim 1200 likes en een lading reacties van vooral medestanders. Zoals ene Bo: ‘Ik ben 100% nummer 2. Daarom hoop ik ook dat ik nooit de Postcodeloterij win en dat Gaston dan voor de deur staat, of dat ik ’s nachts wakker gemaakt wordt omdat een verre, vergeten liefde Robert ten Brink heeft ingeschakeld, want mijn woonkamer is niet tv-proof.’ Daar sluit ene Chantal zich bij aan: ‘Ik denk dat als Gaston voor de deur staat we vragen of hij over een uurtje terug kan komen, zodat we het cameraproof kunnen maken.’

Rianne (@RiannePragt) heeft nog een optimistische invalshoek voor last-minute opruimers: ‘Je kunt trouwens ook echt nog heel veel doen tussen het moment dat er beneden wordt aangebeld en je boven de deur open moet doen. Of in de 10 minuten waarin je bezoek ‘te laat’ is’. Dat herkende Linsey wel. ‘Ineens kan je alles kei snel verstoppen dan.’ En dan is er natuurlijk nog De Kast. Iemand plaatst een foto van een tv-kast met veel opbergruimte, met daarbij de toelichting: ‘Alles verdwijnt met een noodgang in deze als er visite komt, en er gaat veeeel in. Ik durf ’m ook nooit open te doen als er mensen zijn.’

Maar dat snelle verstoppen gaat niet altijd goed, zo blijkt uit de ervaring van iemand anders. ‘Een vriendin van mij veegde snel alles onder het tapijt toen we een boekenkast kwamen brengen. Om de boekenkast te plaatsen moest het tapijt wel opzij ...’ Nog een tip die regelmatig langskomt voor wie het opruimen echt niet ziet zitten: spreek altijd af bij de ander of ergens buiten de deur. Gezien de lange lijst bekentenissen van last-minute opruimers, vraagt iemand zich af of categorie 1 eigenlijk wel bestaat. ‘Volgens mij is de 1e groep dus eigenlijk de 2e groep, die dan *doet alsof* hun huis altijd opgeruimd is.’ Met dezelfde gedachte plaatst iemand anders: ‘Wat denk je dat die mensen waarvan jij denkt dat ze een opgeruimd huis hebben allemaal doen? Juist, precies hetzelfde als jij.’

Voor Linsey is dit dan ook de grootste les. ‘Misschien denken zij ook wel dat ik optie 1 ben.’ <