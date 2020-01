Ongemakkelijke memes

De spanningen tussen Amerika en Iran zijn opgelaaid. Nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani hebben gedood bij een luchtaanval in Irak, is volgens twitteraars de Derde Wereldoorlog in gang gezet. Iran zint op wraak, waardoor de Amerikaanse president Trump duizenden extra militairen naar het Midden-Oosten heeft gestuurd.

De groeiende onrust tussen de twee landen is trending op Twitter door middel van de (satirische) hashtag #worldwarthree. Dit jaar begint alweer goed, schrijft een twitteraar. ‘1 januari: het nieuwe decennium gaat over het algemeen goed. 2 januari: Australië blijkt in brand te staan. 3 januari: Derde Wereldoorlog aangekondigd.’ De ongemakkelijke houding van socialemediagebruikers rondom ‘de dreiging van de Derde Wereldoorlog’ wordt massaal in grappige memes uitgedrukt. De vloer wordt vooral aangeveegd met de Amerikaanse dienstplicht. Een man stuurt een meme van een vrouw die vrolijk bezig is met huishoudelijke taken, met als bijschrift: ‘Wanneer een feminist zegt gelijke rechten als mannen te willen, maar dan ziet dat WW3 eraan komt en ze moet worden opgeroepen.’ Militair worden is niet voor iedereen weggelegd. De gedachte alleen al vinden velen hilarisch. ‘Ik en mijn vrienden proberen een tank onder controle te krijgen’, schrijven mensen bij memes van vliegende auto’s en op hol geslagen skelters. Anderen maken grappen over dat ze liever sterven tijdens de Derde Wereldoorlog, als ‘perfecte mogelijkheid om te overlijden’, dan dat ze verder zouden moeten leven in 2020. ‘Zo zou ik mijn dood faken als ik zou worden opgeroepen’, schrijft iemand. Zulke grappen kunnen écht niet, meldt het Canadese magazine Flare, die de trending hashtag schadelijk vindt. ‘Mensen die twitteren over WO III zijn ernstig bevoorrecht’, schrijft Flare. ‘Twitteren en grappen maken over opgeroepen worden en vechten doen ze alleen omdat ze weten dat het geen reële mogelijkheid voor hen is.' Het tijdschrift vindt dat mensen die memes sturen geen respect tonen richting de slachtoffers van oorlogen en mensen die hebben gediend in het leger. Vlak na de dood van de Iraanse generaal is ook massaal nepnieuws verspreid via sociale media en WhatsApp. Zo worden afbeeldingen van een hand met een ring gedeeld, die van Soleimani zou zijn. Daarnaast werd ook een oude tweet van Eric Trump, de zoon van de Amerikaanse president, gedeeld, die volgens twitteraars al vroeg op de hoogte was van de plannen om Soleimani aan te vallen. <

