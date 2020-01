Vaste kijkers van De Kist moeten even schakelen, in het nieuwe seizoen zijn Kefah Allush en de dood te zien op maandagavond. Verder is er niets veranderd: de dood is het vertrekpunt voor een gesprek dat naar de diepte van het bestaan gaat.

Interviews gaan (of zouden moeten gaan) over diepere zaken. Waarom zou je iemand interviewen en dan niet enkele wezenlijke vragen stellen? Iedereen heeft een verhaal en wij zijn dol op verhalen van anderen. Want daaraan kunnen wij ons spiegelen, we kunnen ervan leren, we kunnen er onze mening door vormen, we kunnen erdoor buiten onszelf treden en in de schoenen van een ander gaan staan. Het programma De Kist heeft hiervoor een even goede als eenvoudige formule gekozen: we spreken met jou over de dood. Over die van jezelf, over die van een geliefde.

Het concept is bekend: Kefah Allush komt met zijn Fiat 500 aanrijden, de doodskist op het dak. Even kennismaken en dan de diepte in. Hij vraagt altijd even of de geïnterviewde een boodschap heeft om op te kist te kalken. Zoiets zet de toon. In de aflevering van vanavond is Bob Fosko, acteur en zanger van de Raggende Mannen, te gast. Hij heeft slokdarmkanker, met uitzaaiingen naar onder meer de lever. Hij is niet meer te genezen. Halverwege de zestig wacht hem het graf.

'De schouders eronder', is de boodschap van Fosko. Hij schrijft het er met zwarte stift op. Dat staat komisch op zo’n doodskist. De zanger bedoelt er wel iets meer mee. Hoe lang je ook nog te leven hebt, al is het nog maar even, vergeet niet er iets van te maken.

De schouders eronder, de zanger weet uit ervaring hoe helend het is om dat te doen bij een kist van een geliefde die je wegdraagt. Het fysieke contact met het hout helpt. Het is een ritueel. Natuurlijk is zo’n ritueel rijker wanneer je de geliefde de kerk in draagt, waar je de dode als het ware overgeeft aan zijn of haar Maker, wat troost en verzacht. Maar in een geseculariseerde tijd is dit een ritueel dat ook los van religie intens beleefd wordt.

Je hoopt op diepgang, op rijke en rijpe emotie, als je kijkt naar De Kist. Maar dan ben je bij Bob Fosko niet meteen aan het juiste adres. Hoewel er zeker wijsheid en levenskunst schuilen in de manier waarop hij omgaat met de wetenschap op relatief jonge leeftijd te zullen sterven. Maar verdriet kent hij niet, huilen om zijn lot doet hij niet, klagen is er niet bij. Gelaten draagt hij zijn lot. Natuurlijk, het doet hem iets dat zijn vrouw alleen achterblijft, dat hij zijn jongste kleinkind misschien nooit ziet lopen, maar verdriet of woede is er niet bij. Er is liefde in zijn leven en die liefde geeft vreugde en zin, en overstijgt de pijn. Ook al is er straks geen liefde meer om te geven en om van te genieten. Maar zo, zegt Bob Fosko, is het leven nu eenmaal.

De Kist, eo, npo 1, 23.25-23.55 uur.