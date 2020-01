Jinek op RTL 4 trapt af met 1,7 miljoen kijkers

RTL heeft bijna niets veranderd aan de opzet van het programma, dat tot eind september vorig jaar te zien was bij de publieke omroep. Ook wordt het niet onderbroken door reclameblokken.

De derde plaats in de kijkcijferlijst was voor The Voice of Holland: The Battle, dat meer dan 1,6 miljoen kijkers wist te boeien.

De publieke omroep vult het gat dat Jinek en Jeroen Pauw op de late avond op NPO1 achterlaten met de nieuwe talkshow Op1. Die wordt vanaf komende maandag elke werkdag gepresenteerd door een ander duo.