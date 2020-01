Werkende moeder aan top

Met een carrière die hoogtepunten bereikte in de jaren zestig en zeventig, is Jasperina de Jong (1938) niet iemand die ik bewust heb meegemaakt als rasartiest. Maar als ik bedenk dat er deze week een Oudejaarsconference van Claudia de Breij op tv was en Jasperina de Jong in 1970 de eerste vrouw was die een dergelijke onewomanshow maakte, trekt deze Close Up zeker mijn aandacht.

Ze wil eigenlijk graag op balletles, maar daar is thuis geen geld voor. Daarom gaat ze op jonge leeftijd al aan het werk. Via uitzendbureaus, werk als typiste, dat soort klussen. Zodat ze uiteindelijk alsnog op ballet kan en het ver schopt. Maar een lange balletcarrière zit er niet in. ‘Ik was al te oud, hè.’

Jasperina zoekt een carrière in de schijnwerpers; theater, televisie. Maar na een genadeloze afwijzing van Wim Kan per brief, die hij jaren later voor duizend gulden wil terugkopen, geeft ze niet op. Ze breekt door als cabaretière, iets waar ze eigenlijk nog steeds verbaasd over is. ‘Het is een kwestie van geluk wat er op je pad komt.’ Via haar man (regisseur Eric Herfst) raakt ze, inmiddels moeder geworden van zoon Pelle, verzeild in musicals (zoals My Fair Lady) en maakt ze de eerste onewomanshow.

Haar werk, waar veel bloot en seks in voorkomt en waarin ze schopt tegen de man-vrouwrolverdeling en stereotypen (en vergeet niet haar hit 'De Non', over sigarettenrokende nonnen), wordt niet in alle kringen gewaardeerd. Toch groeit ze uit tot een icoon in de Nederlandse showbizz. ‘Mensen kijken tegen je op, ook zo raar.’

Ze blijft veel samenwerken met haar man en zoekt naar variatie en nieuwe dingen. Haar man wordt echter ziek en tussen de ziekenhuisbezoeken door staat Jasperina nog op het toneel met de musical Fien. Eric Herfst overlijdt een paar maanden later op 47-jarige leeftijd. ‘Ik ben gewoon doorgegaan. Tja, ik weet ook niet hoe je dat kunt.’ Tegenwoordig woont ze samen met haar hond in een huisje in het bos, ver weg van de schijnwerpers.

De uitzending is een combinatie van eerdere interviews en archiefbeelden met recente fragmenten over haar leven nu. Voor mij was het een verrassing om haar geëmancipeerde teksten te horen. Het was natuurlijk wel de tijd van de Dolle Mina’s, maar ik dacht eigenlijk dat de showbizz vooruitstrevend was op dat gebied. Maar dat is misschien juist dankzij pionier Jasperina de Jong. Ze benoemde en bezong die lastige combinatie van werk en gezin. ‘Ik heb niet alles, maar twee keer de helft.’ Maar ze is vastbesloten het ‘te rijmen met elkaar’. Schuldgevoelens over dat zij niet altijd degene kon zijn die haar kind naar bed bracht, had ze wel. ‘Maar ik denk niet dat hij er iets aan over heeft gehouden.’

Close Up: Jasperina de Jong – Op eenzame hoogte, npo 2, avrotros, zaterdag 22.10-23.10 uur