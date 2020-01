'Gourmetten is gewoon keihard werken'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

In de laatste aflevering van Een huis vol, waarin grote gezinnen gevolgd worden, moet de jongste telg van de familie Jelies geloven aan een Urker traditie: de negen maanden oude Williene krijgt oorbelletjes. Haar zes oudere zussen kregen eveneens gaatjes op die leeftijd. Ook vader Johan had lange tijd een oorbel, want onder Urker mannen is het gebruikelijk een oorbel in de vorm van een boot te dragen. 'Op een gegeven moment kom je op een leeftijd waarop je denkt: wat moet ik met die rotzooi in mijn oor', zegt Johan. Ook Harry, de enige jongen in het gezin, heeft geen oorbel. Dat willen ze niet op een reformatorische school, verklaart moeder Janneke.

Williene is vernoemd naar haar tantes Willy en Aliene, dus ook zij zijn aanwezig bij het gaatjes prikken. Zij betalen Willienes oorbelletjes zelfs, want dat is traditie.

Als het Kerst is, schuift de hele familie aan tafel rondom het gourmetstel. Moeder Janneke heeft goed nagedacht over de tafelschikking. De kleintjes zitten bij haar en Johan, omdat die geholpen moeten worden. Maar Johan en Janneke komen nauwelijks aan eten toe. 'Gourmetten is met een groot gezin eigenlijk gewoon keihard werken', verzucht Johan. 'Je moet overal tegelijk zijn.' Niemand heeft meer erg in de oven, de stokbroden zijn verbrand.





Andere Tijden Special blikte maandag terug op het eerste decennium van de 21e eeuw. Wie deze jaren bewust heeft meegemaakt, valt van het ene 'o ja-moment' in het andere. Natuurlijk begint de aflevering met de beelden van de aanslag op het World Trade Center, beelden die nooit zullen wennen.

Deze gebeurtenis had ook zijn weerslag op de Nederlandse samenleving, blijkt uit een interview met een jonge moslima, kort na de aanslag. 'Nadat het was gebeurd, ben ik met mijn moeder naar de markt gegaan', vertelt zij. 'Meestal zegt iedereen "hoi", maar nu werd er niets teruggezegd.'

De tranen van koningin Máxima tijdens haar huwelijk, de beelden van de eerste homohuwelijken, ze komen allemaal weer voorbij. En dan de invoering van de euro. 'Voor honderd gulden kreeg je veertig euro, dat is echt weinig.'

npo.nl