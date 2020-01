Mediacolumn Reina Wiskerke: Orakel

Terugblikken en vooruitkijken. De media lusten er wel pap van rond de jaarwisseling. Neem Radio 1. Als ik de knop op ‘aan’ zette, hoorde ik journalisten tot vervelens toe met elkaar praten over hun werk in 2019 en wat zij daarbij persoonlijk ervoeren. Vooral dat laatste wilde presentatrice Suzanne Bosman van haar gasten weten.

Gijs Rademakers in EenVandaag met opiniepeilingen over de toekomst. ( beeld eenvandaag)

Eenmaal beland in 2020 praatten ze over wat komen gaat. De publieke omroep schakelt natuurlijk geen paragnosten in om de toekomst te bezweren. Te irrationeel. Maar gelukkig is daar het Opiniepanel van Gijs Rademakers. Zijn opiniepeilingen konden als orakel dienen. De Tour de France in 2020? ‘Een kwart denkt dat als Dumoulin gaat rijden, dat hij dan wel gaat winnen.’ Bij ‘EenVandaag’ op tv deed Rademakers zijn kunstje opnieuw. Het kabinet in 2020? ’51 procent denkt: het gaat niet vallen, het gaat die eindstreep wel halen.’ En het EK Voetbal? ‘Een derde denkt dat we de halve finale halen.’ Totaal zinloze informatie verpakt in redelijkheid.

‘Mijn positie geldt als minder sympathiek.’

De commerciëlen zijn niet vies van irrationele, paranormale voorspellingen als bellers daar tegen oplopende kosten om vragen. Toch komt daar nu een eind aan. RTL zendt ‘Dit is mijn toekomst’ vanaf half januari niet meer uit. Talpa is per 1 januari gestopt met het soortgelijke ‘Astro TV’ (SBS en Net 5).

Ook commerciële zenders zijn kwetsbaar voor verwijten van misleiding en geldklopperij. Als de baten niet meer opwegen tegen de kosten, valt het doek. Best fijn natuurlijk dat zoiets als Astro TV verdwijnt. Hoewel … de toekomstvoorspellers, mediums van geestenwerelden en spirituele coaches gaan rustig door met hun werk. Zij hebben de klassieke televisie niet meer nodig om het grote publiek te bereiken. Online, telefonisch en via apps valt er veel voor ze te doen. Vermoedelijk zijn hun velden wit om te oogsten.

Vorige week sprak ik nog iemand die diep in deze esoterische wereld zit, terwijl ze de kerk van vroeger kende. Zij gaf hoog op van God, van de schepping en van Christus – zo lyrisch en vol vertrouwen had zij míj daarover níet horen spreken, dacht ik meteen. Maar zij goot God in termen van ‘energieën’ en getuigde van haar vertrouwen in tarotkaarten, in geestelijke gidsen, in haar intuïtie en in het ‘lezen’ van foto’s van overledenen. Voor haar waren alle geloven – ook die van mij – één vloeiend geheel; ik zag juist waterscheidingen. Mijn positie geldt als minder sympathiek. Als ik er woorden aan zou geven, kon het de sfeer bederven, wat ik voor alles meende te moeten vermijden. Praten met andersgelovigen over je geloof en dan de sfeer niet willen bederven: zou Paulus zich daar ook zo druk over hebben gemaakt, vroeg ik mij af.

Ik hoef Paulus niet te kopiëren. Hij leefde in een andere tijd en fase van het christendom. Bovendien had hij ook zijn diplomatieke momenten. Toch bekruipt mij in de godsdienstige dialoog van christenen met andersgelovigen en niet-meer-gelovigen tegenwoordig soms zomaar die vraag: wat zou Paulus vinden van dit begripvol luisteren tot in het oneindige, ons omzichtige spreken over waterscheidingen, voor zover we die waterscheidingen nog zien? <