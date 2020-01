1,2 miljoen kijkers voor Van Gerwen

Hilversum

1,2 miljoen mensen hebben woensdagavond op RTL 7 gezien hoe darter Michael van Gerwen zijn wereldtitel verloor aan Peter Wright. Het programma staat daarmee op de vierde plaats in de kijkcijfertop-tien van Stichting Kijkonderzoek. De show Adem In, Adem Uit van Jochem Myjer op SBS 6 trok ruim 1,1 miljoen belangstellenden. De nieuwjaarsshow De Lachgasfabriek van Freek de Jonge bleef steken op 586.000 kijkers. Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philhamoniker boeide 962.000 mensen, het skispringen in Garmisch-Partenkirchen 653.000. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok de meeste kijkers (1,8 miljoen). <