Viral: Tennisser Nick Kyrgios doneert tweehonderd dollar per ace aan slachtoffers van bosbranden

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: De Australische tennisser Nick Kyrgios doneert tweehonderd dollar per ace die hij slaat aan mensen die door de bosbranden in Australië hun huis zijn kwijtgeraakt.

Vandaag start in Australië de ATP Cup, het nieuwe tennistoernooi voor landenteams. In de steden Brisbane, Perth en Sydney vertegenwoordigen onder andere Novak Djokovic, Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas hun land. Voorafgaand aan het toernooi bezochten veel spelers de toeristische parels in de buurt. Team Servië ging langs bij een reservaat voor koala’s.

‘Het is erg triest om te horen hoeveel mensen en dieren hun huizen hebben verloren aan de bosbranden’, schrijft Novak Djokovic op Instagram. ‘Ik heb een groot respect en liefde voor dieren en hoop dat we als mensen een manier kunnen vinden om in harmonie met de planeet en zijn schepsels te leven.’

Over twee weken start de Australian Open. Beide toernooien worden overschaduwd door de aanhoudende bosbranden in het land. In de staat New South Wales zijn al meer dan duizend huizen in vlammen opgegaan en zeker veertien mensen zijn door de branden om het leven gekomen.

De Australische tennisser Nick Kyrgios doet ook mee aan de ATP Cup. Op 1 januari riep hij via Twitter de Australische Tennisbond op om voorafgaand aan de Australian Open een actie te organiseren om geld in te zamelen voor mensen die zijn getroffen door de bosbranden. Donderdag deed hij er nog een schepje bovenop: ‘Ik trap af. Ik doneer tweehonderd dollar per ace die ik sla tijdens alle evenementen die ik deze zomer speel.’

Kyrgios’ voorbeeld wordt direct gevolgd. Zijn landgenoot Alex de Minaur gaat voor 250 dollar per ace: ‘alleen omdat ik denk dat ik niet zoveel aces zal slaan als jij, mate’.

Australiër John Millman doet ook mee. ‘Ik zit niet op hetzelfde level als jullie, jongens. Maar ik wil wel meedoen. honderd dollar voor een ace tijdens de Australische zomer.’

Nick Kyrgios heeft een reputatie als ‘bad boy’. Hij wordt wel ‘de meeste arrogante tennisser ooit’ genoemd en heeft meerdere keren een boete gekregen voor ongepast gedrag. ‘Dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Nick Kyrgios’, zegt sportcommentator Wally Mason. ‘Dit is de Kyrgios die we meer willen zien’, zegt ook ene Ronan. Maar een fan vindt dat geen terechte reactie: ‘Hij doet zoveel van dit soort dingen … de media kiezen er gewoon voor om dat niet te laten zien. Volg hem persoonlijk en je zult zien hoeveel goede dingen hij wel niet doet.’