Frank Evenblij laat iedereen in zijn programma huilen

Het concept is simpel: presentator Frank Evenblij gaat op stap met een (Nederlandse) bekendheid. Een soort meeloopstage van een dag, soms meerdere, waarin Evenblij het leven van de ander leert kennen. Evenblij werd bekend als ‘Jakhals’ bij De Wereld Draait Door. Ook maakt hij het heerlijke sportprogramma Bureau Sport.

En nu dus een nieuw seizoen Evenblij maakt vrienden. In de eerste aflevering, die een uur duurt, bezoekt hij volkszanger Frans Bauer, voetbalster Jackie Groenen en documentairemaker Sinan Can. Daarmee maakt Evenblij het zichzelf makkelijk: het zijn alle drie mensen die het makkelijk maken om, van een afstandje dan toch, van ze te houden.

Van alle aaibaren is Bauer de meest donzige. Bauer vertelt over zijn ongeletterde ouders en hoe bijzonder hij het dus vindt dat zijn oudste zoon sinds enkele maanden aan de universiteit studeert. De herinnering aan zijn overleden vader wordt hem teveel.

Enigszins geïntimideerd loopt hij later met Evenblij en zoon Christiaan de Erasmus Universiteit binnen. ‘Ik heb veel gezien in mijn leven, veel gereisd, maar dit is het enige waar ik mijn kinderen niets over kan vertellen.’ Christiaan - met coltrui, de haartjes strak naar achteren en bril-met-architectenmontuur - hoort het glimlachend aan.

Van Fijnaart door naar Manchester, waar voetbalster Jackie Groenen sinds deze zomer haar toast met marmelade verdient. Groenen is, met afstand, mijn favoriete voetbalster. Haar werklust, maar vooral haar splijtende steekpassjes door de verdediging van de tegenstander - geen enkele vrouw ter wereld doet dat beter - maken haar uniek. Buiten het veld toont ze zich voorkomend en ontwapenend. ‘Sinds de doorbraak van Jackie Groenen is het levensgeluk van iedere Nederlandse heteroman significant gegroeid,’ schreef AD-columnist Sjoerd Mossou. Ik ontken het niet. Een filmpje van haar grootste fan én criticaster, vader Jack Groenen, maakt haar emotioneel. ‘Dit is letterlijk de tweede keer in mijn leven dat hij sorry tegen mij zegt.’

Zo’n bezoekje aan de Erasmus Universiteit en filmpje van vader Groenen tonen aan hoe goed de redactie zijn research heeft gedaan. Evenblij doet daar niet altijd wat mee. Nijmegenaar Sinan Can belde speciaal de redactie om te zeggen dat hij geen cadeautjes wil ontvangen. Intrigerend; Evenblij maakt er een running gag van. Maar waarom Can zo’n moeite heeft met cadeaus ontvangen krijgt Evenblij niet duidelijk. Evenblij maakt vrienden is een sympathieke serie, wat er wellicht juist voor zorgt dat er niet wordt dóórgevraagd.

Ach, een kniesoor die daarop let. Wie in deze donkere, koude maand zonder feestgewoel behoefte heeft aan een uurtje warme televisie, heeft aan Evenblij een goede vriend.

Evenblij maakt vrienden, bnnvara, vanaf 3 januari op npo 1, 21.30-22.30 uur.