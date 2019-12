KRO-NCRV verdedigt interview met Laura H.

Omroep KRO-NCRV vindt dat het geen fout heeft gemaakt in de manier waarop in de kerstuitzending van het programma Mensen met M Laura H. werd geïnterviewd.

H. reisde in 2015 naar het kalifaat van ISIS met haar man, maar vluchtte in 2016 terug naar Nederland met haar kinderen. Hier werd ze veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische misdaden. De vrouw werd op Eerste Kerstdag op NPO 1 geïnterviewd door Margriet van der Linden, in een uitzending vanuit een luxueuze villa waar ook Songfestivalwinnaar Duncan Laurence te gast was.

De manier waarop H. werd geïnterviewd schoot veel kijkers in het verkeerde keelgat. ‘Is er dan niemand daar bij de NPO die enige morele antenne heeft?’, stelde De Balie-directeur Yoeri Albrecht. En CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt reageerde: ‘Nodig voor een volgende kerstspecial een slachtoffer van het IS-kalifaat uit. Luister eens naar Nobelprijswinnares Nadia Murad over foltering, genocide, seksslavernij in het kalifaat.’

KRO-NCRV verdedigt tegenover De Telegraaf de uitzending. ‘We zien dat de uitzending veel met mensen doet. Er zijn negatieve reacties, maar juist ook heel veel positieve reacties. Laura heeft haar straf uitgezeten en probeert haar leven weer op de rit te krijgen. Het is een opzienbarend verhaal. Door dit te vertellen, appelleert het aan vergevingsgezind zijn, en past het ook in deze tijd.’ <