Viral: Kijkers verontwaardigd over interview met ‘kalifaatmeisje’ Laura H.

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: ‘kalifaatmeisje’ Laura H. is te gast in het programma Mensen met M. Het interview schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

Margriet van der Linden interviewt tijdens deze week van Kerst Nederlanders die het afgelopen jaar in het nieuws waren. In vier afleveringen van het programma Mensen met M, staan telkens twee gasten centraal die met elkaar en met Margriet in gesprek gaan. In de kerstuitzending zijn songfestivalwinnaar Duncan Laurence en ‘kalifaatmeisje’ Laura H. te gast. Duncan en Laura zijn even oud, maar de afgelopen vijfentwintig jaar van hun leven waren totaal verschillend. Ze bespreken die verschillen en gaan op zoek naar de overeenkomsten tussen hen.

Het interview schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Op Twitter zijn de reacties op de uitzending allesbehalve mild. Donderdagmiddag is zelfs het woord ‘walgelijk’ trending. Die term is gericht op Margriet van der Linden en de programmamakers: ‘Beste Margriet, hoe jij bewust en weloverwogen juist op Eerste Kerstdag koos voor een IS-bruid en niet voor een Jezidi-vrouw, is van een kwaadaardigheid zoals zelden op tv vertoond’, schrijft Elise de Windt.

Oorlogsverslaggever Harald Doornbos uit zijn verbijstering: ‘Ik heb letterlijk vorig jaar hier op Twitter al voorspeld dat het IS-tuig in Nederlandse talkshows gaat verschijnen met jankverhalen. Alles voor de kijkcijfers en de ophef.’ Volgens Doornbos is niemand tegen een interview met een IS’er waarin harde vragen worden gesteld. ‘Waar ergernis over ontstaat is dit: IS’ers podium geven om hun straatje schoon te vegen.’

De houding en het begrip van Margriet van der Linden irriteert meer mensen. Stijn Hesselink kijkt de uitzending met stijgende verbazing. In de uitzending tijdens kerstavond was Thierry Baudet te gast. ‘Thierry Baudet werd dus tien keer vijanderiger bejegend en tien keer kritischer bevraagd dan jihadbruid/oorlogsmisdadiger Laura H. De wereld op zijn kop.’

Hoewel de kritiek de overhand heeft, deelt niet iedereen de ergernis over de uitzending. ‘Wat is er mis met een interview met Laura H.? Als het maar kritisch gebeurt,’ zegt filmregisseur Martin Koolhoven. ‘En ja, een film kan ook interessant zijn. Ik vind dat geklaag óók safespacegezeur van sneeuwvlokjes.’

Volgens René Albers zit er een menselijke kant aan het verhaal van Laura H.: 'Het enige jammere is, dat er zoveel mensen zijn die niet kunnen en willen luisteren en dan oordelen over zaken waar ze helemaal geen kijk op hebben.'