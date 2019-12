Viral: De (on)zin van publieke huwelijksaanzoeken

Andre Satter vraagt zijn vriendin Ageeth Den Hartog ten huwelijk tijdens het All Your Need is Love Concert. (beeld anp / Levin den Boer)

Dé vraag. Plots gaat een knie op de grond, en de persoon in kwestie houdt een doosje in zijn of haar hand. Dat ene doosje met daarin een glinsterende ring, symbool voor een grote belofte voor een heel leven samen. Iedereen die zo’n knie op de grond in combinatie met zo’n doosje ziet, weet: dit is een huwelijksaanzoek.

De Amerikaanse Whitney Leaming (@wleaming, 2.400 volgers) trok recent aandacht met een tweet over dat soort huwelijksaanzoeken. Specifiek de huwelijksaanzoeken die plaatsvinden in het openbaar. Leaming, in haar dagelijks leven videojournalist, herinnerde haar volgers op de drempel van de feestdagen dat nee ook een antwoord is. ‘Was net getuige van een huwelijksaanzoek bij aankomst op het vliegveld. Ze zei geen ja. Fijne feestdagen iedereen’. Haar tweet kreeg meer dan 20.000 retweets en 192.000 likes. Een twitteraar genaamd Dotty liet weten het niet eens te zijn met zo’n publieke aanpak. ‘Publieke huwelijksaanzoeken zijn manipulatief, NIET romantisch.’ Waarmee ze doelde op de druk die degene aan wie de vraag gesteld wordt voelt om in te stemmen als anderen toekijken.

Just witnessed an airport arrival proposal. She did not say yes. Happy Holidays everyone — Whitney Leaming (@wleaming) December 21, 2019

Ene Vicki sloot zich daarbij aan en deed er nog een schepje bovenop: ‘complimenten aan de persoon die het lef had om geen ja te zeggen onder druk.’ Het kan ook goed uitpakken, weet journalist Gillian Brockell (@gbrockell). In haar woorden hadden haar zus en zwager ‘het schattigste huwelijksaanzoek ooit’. Maar een belangrijk verschil is dat het niet helemaal een verrassing was. ‘MAAR, ze hadden al een gesprek gehad waarin ze besloten om te gaan trouwen zoals twee volwassenen dat doen als ze een grote beslissing maken. Dus niet manipulatief, gewoon zoet.’

De betreffende zus Melissa Holmes (@tiwandaqoa) besloot zich ook in het online gesprek te mengen. Volgens haar wist haar vriend dat ze van verrassingen hield en gewend was aan spreken in het openbaar. ‘Hij had met een lokaal radiostation afgesproken om het tijdens een live comedy evenement te doen’. Voor honderden mensen dus. ‘Het was een van de gelukkigste momenten in mijn leven.’ De andere aanpak, een complete verrassing, kon niet op veel bijval rekenen in de reacties. ‘Eerlijk waar, hoe gebeurt dat? Als je op een knie gaat, moet je weten dat er een ja komt.’Een vrouw genaamd Laura zag in de tweet van Leaming die de hele discussie teweeg bracht een overeenkomst met haar eigen avond. Ze zat tijdens het eten naast een koppel dat al 16 jaar samen was. Het antwoord van de vrouw was voorzichtig: ‘misschien’.