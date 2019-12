Gloeiende hekel aan eenden

Het geduld van de Twitterpagina

@SayNo2Ducks is op. Eenden moeten volgens de pagina, die ook wel ‘optyfen met eenden’ wordt genoemd, het land uit. ‘okee dus als je echt van

nederland houdt dan tweet je de hashtag #2020eendvrij hopelijk wordt hij dan trending en krijgen

we eindelijk aandacht van de politiek’.

Het wordt hoog tijd, want ‘anders ben ik genoodzaakt om een tractor

te huren en een snelweg te blokkeren of iets dergelijks ik ben het zat’, meldt @SayNo2Ducks, die bijna negentienduizend volgers telt.

Het account, dat altijd zonder punten, komma’s, hoofdletters en uitroeptekens communiceert, omschrijft zichzelf als ‘zeer terechte winnaar van beste twitterpagina op de best social awards 2019 vanwege de urgente boodschap over de gevaren van de eend erg indrukwekkend allemaal.’ Twitteraars reageren massaal op de oproep en uiten hun ongenoegen over eenden. ‘Je bent een enorme wegkijker als je er geen voorstander van bent van ons mooie land in #2020eendvrij te krijgen dit kan toch zo niet langer’, reageert iemand. ‘Mensen zijn het spuugzat om geterroriseerd te worden door wildvreemde, gelukszoekende eenden die door eendenknuffelaars-elite met miljarden tegelijk worden binnengehaald, genoeg is genoeg!!’ meldt een twitteraar.

Een vrouw weet er wel raad mee. ‘Als iedereen in Nederland geroosterd eend met Kerst eet, dan hebben wij allemaal ons steendje bijgedragen aan #2020eendvrij.’ Doe normaal, waarom zou je ‘terroristen’ willen opeten, reageert iemand. ‘Het zijn er ook veelste veel. We moeten ze bestrijden en de grenzen dicht doen met een slot erop, man man man.’

Een ander vindt dat eenden niet milieuvriendelijk zijn en dat er een eendenverbod moet komen. ‘Hebben we het al over de schandalige stikstofuitstoot per eend gehad? Nee zeker. Daar hebben we het niet over.’ Een man reageert: ‘Eenden zijn technisch gezien biomassa. Als je ze verbrandt krijg je groene stroom! Twee eenden in een klap!’

Niet iedereen heeft door dat de hashtag, die zelfs in België wordt gebruikt, een satirische insteek heeft. ‘Ook al vind ik het Twitterkanaal onwijs geestig (...) toch heb ik het idee dat zeker 95 procent van de mensen echt NIET BEGRIJPT waar het over gaat.' Een twitteraar legt vervolgens uit wat er aan de hand is. ‘Het gaat over de eendentsunami die ons land overspoelt. Hoe moeilijk kan het zijn, tjongejonge.’ <