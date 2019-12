Viral: Twitter rouwt om Jules Deelder: ‘Dag Sjuul, de stad gaat je missen!’

Gisteren overleed de Rotterdamse dichter en schrijven Jules Deelder. Dat nieuws raakte velen. In mijn eigen familie werden de Rotterdammers gecondoleerd met het verlies van ‘hun’ Jules. Ook op Twitter rouwden mensen massaal om het overlijden van de ‘nachtburgemeester’ van Rotterdam en deelde men hun herinneringen aan de dichter.

‘Voor 2010, toen je Rotterdam altijd moest verdedigen, was hij de enige die op de nationale televee deze geweldige kutstad met hand en tand verdedigde’, schrijft Vincent Cardinaal. ‘Hij maakte het 'Rotterdammer' zijn cool, een daad van protest.’

‘Deelders gedichten worden weergegeven op het enorme scherm tegenover Rotterdam CS. Kippenvel,’ deelt Rutger de Quay. ‘Vijf minuten voor het station gestaan, sigaretje opgestoken. Mensen lopen voorbij, staan plots stil, lezen, tikken elkaar aan, een vader dreunt spontaan het halve oeuvre voor aan zijn dochter.’

Zanger Henk Westbroek gaat de dichter missen: ‘Jules Deelder was een aangenaam mens om te mee drinken, in het bezit van een voorbeeldige muzikale smaak en een groot dichter. En vooral iemand die niemand naar de mond praatte; met Jules gaat God het niet makkelijk krijgen.’

‘Het enige gesprekje dat ik ooit met Jules Deelder had was op Lowlands vak voor hij op moest’, vertelt cabaratier Ronald Snijders. ‘Hij droeg geweldige flamencoschoenen met hakjes. Wat een prachtige schoenen heeft u, zei ik, waar kun je die kopen? In Barcelona, zei hij.’

‘Jules Deelder was niet alleen leuk omdat hij grof was, hij was leuk omdat hij zonder scrupules een steeds zeldzamer Rotterdams sentiment uitdroeg dat iedereen er bij hoort. Geen mens is illegaal,’ schrijft Anne Ardon.

Die boodschap verkondigde Deelder ook eens in de talkshow van Eva Jinek. Fragmenten van die uitzending komen vaak voorbij tussen de odes aan Deelder. Het was een memorabel interview, omdat de dichter zonder gêne Jinek en andere geïnterviewden aan tafel, waaronder schrijver Connie Palmen, interrumpeerde. ‘Ik blijf Jules Deelder hier eeuwig dankbaar voor’, schrijft journalist Seada Nourhussen.

Velen roemen Deelder om zijn excentrieke stijl. ‘Ik denk dat Jules Deelder qua autonomie in Nederland, alleen geëvenaard is door Herman Brood. Zó volstrekt uniek, dat bijna niemand ook maar een beetje in de buurt kwam’, zegt Frank Fabian van Keeren. ‘Nederland heeft een gigantisch zwaar tekort aan excentrieke autonome kunstenaars zoals hij’, vindt Jelmer.

Rotterdammer Ryanne van Dorst eert Deelder met zijn eigen woorden: ‘Hoe verder men keek, hoe groter het leek... dag Sjuul, de stad gaat je missen!’