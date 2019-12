Over de schoonheid en de troost van 2019

Maurice Hoogendoorn, Recensent literatuur

Het mooie aan kunst is dat je er de hele dag van kunt genieten, niet slechts van negen tot vijf. De wereld is zo rijk aan schoonheid dat je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kunt proeven, luisteren, zien en lezen. Dat maakt het tegelijk ook lastig om iets te kiezen wat mij in 2019 inspireerde of troostte - er was zo veel! Ik las prachtige romans (Vaderliefde van P.F. Thomése), zag ontroerend theater (Lazarus, de Bowie-musical), sprak eigenzinnige mensen (Louis Theroux). Maar dan heb ik het alleen nog maar over wat ‘moest’. En het mooiste is misschien wel de schoonheid die als bij ‘toeval’ op je pad komt. Een man die ik interviewde attendeerde me op een prachtig nummer van zangeres Nina Simone dat ik nog niet kende, bijvoorbeeld. Een vriend tipte me de roman Max, Mischa & het Tet-offensief, een dikke pil waar ik een beetje tegen opzag maar die al snel een goede vriend werd. Maar als ik moet kiezen, kies ik voor het dit jaar uitgekomen nummer Everyday Life van de Britse band Coldplay. Het is zowel tragisch als troostrijk. Maar ik kies het nummer vooral omdat mijn vrouw met haar telefoon onze dochters filmde toen zij spontaan begonnen te dansen op dit nummer. Geregeld kijk ik het terug. Over inspirerend en troostrijk gesproken. Het alledaagse leven en de kunst zijn niet te scheiden, gelukkig.

Jaap Harm de Jong, Recensent film

Sorry We Missed You is natuurlijk in de eerste plaats een felle en effectieve aanklacht tegen een dolgedraaide economie waarin zelfstandige ondernemers moeten leveren, tegen elke prijs. Wat de film echter ook is, is een ontroerend portret van de liefde. Die tussen een man en een vrouw en de kinderen die ze samen mochten krijgen. Waar alles onder druk staat, komt ook dat – het leven als gezin – onder druk te staan. Voor je het weet raak je elkaar kwijt in verwoede pogingen het hoofd boven water te houden. Dat gevaar ligt in de film telkens op de loer. En toch. En toch gebeurt dat nu juist niet. Ze raken elkaar niet kwijt. Er wordt gescholden, gelogen, weggelopen, zelfs geslagen. Heel begrijpelijk gezien de spanning die stijgt. En toch zoeken ze elkaar weer op. Zeggen ze dankjewel, sorry, ik houd van jou. Kijken ze naar elkaar om, komen ze voor elkaar op, vechten ze voor wat ze hebben en wat ze – liever dan alles – willen houden. Nooit werd afgelopen filmjaar het struikelende gezinsleven mooier in beeld gebracht dan hier. Mensen zo te zien vallen en weer opstaan. Er schuilt schoonheid in het onvolmaakte. Er is troost voor de aanmodderaars die blijven volhouden, ook als alles tegenzit.

Rimme Mastebroek, Recensent film en muziek

Ik ben niet zo goed met de dood. Denk er liever niet over na. Als ik uitkom bij het Grote Niets en Nergens - wat soms gebeurt, het grootste gedeelte van de geschiedenis was ik immers Niets en Nergens - voel ik een knoop in mijn maag. ‘Niets’ en ‘nergens’, een mens kan die concepten niet bevatten. Daarom heb ik bewondering voor hen die geen angst voelen voor het onbekende. Wat de inmiddels overleden Kinga Bán, samen met Damascus, zingt in ‘Het Licht’ bijvoorbeeld. ‘Alles, alles stort in / Het verdwijnt / Wanneer het stof is neergedaald, zie ik wat overblijft / Het Licht, het Licht dat nooit verdwijnt.’ Dit jaar schreef ik over de vrouwen van Wildwood Kin (Gulliver, 15 november). De meerstemmige folk met country invloeden is bedoeld om ‘helend’ en ‘zegenend’ te werken, zeggen de drie christelijke twintigers twintigers, zussen Beth en Emillie Key en hun nichtje Meghann Loney. In prachtige harmonie zingen ze in ‘The Crown’ een refrein dat doet denken aan ‘Het Licht’: ‘When it all comes crashing down / the applause no longer sounds / where will your strength be found? / Heavy is the head that wears the crown’. Het nummer gaat eigenlijk niet eens over de dood, maar toch troost het. Ik weet weer dat de Koning mijn zorgen draagt.

Gerard ter Horst, Recensent muziek en literatuur

In kunstzinnig opzicht bewoog het jaar 2019 zich tussen de Russische grootmeester Lev Tolstoj en de Amerikaanse rapper Kanye West. Tolstojs tijdloze observaties over de jeugd uit zijn tijd, in Nederland dit jaar in één band uitgebracht onder de titel Jeugdherinneringen, waren zonder meer aangenaam en bij vlagen hilarisch. ‘Kanye’ heeft met dat alles niets te maken, of het moet de ironische zelfspot zijn dat de ‘wedergeboren’ rapper zichzelf vergelijkt met de Babylonische koning Nebukadnessar. Die beste man staat er vanuit bijbels perspectief niet onverdeeld positief op. Zijn hoogmoed bracht hem ten val en hij ging gras eten als een koe. Dat de vaak als arrogant en gestoord omschreven West in hem een Bijbelse reisgenoot heeft ontdekt, mag als bemoedigend worden opgevat. Intussen maakte West met het in oktober verschenen ‘Jesus is King’ een indrukkend en dwars-christelijk album. Het hoogtepunt, ‘God Is’, met een bekeringstekst als geloofsbelijdenis, hoort per direct thuis in de Top 2000.

Roel Sikkema, Recensent muziek

‘Kyrie eleison’, Heer, ontferm u over ons, is niet alleen de slotregel van een bekend kerstlied. Het Kyrie is een van de standaarddelen van de klassieke mis. Ook van de Messe Solennelle (plechtige mis) die de Rotterdamse organist Hayo Boerema schreef. Het Kyrie daarvan begint met een overrompelend, aanzwellend tromgeroffel, gevolgd door een stevige orgelinleiding, waarna het koor aarzelend inzet, maar de roep om ontferming steeds sterker laat horen. Dit Kyrie is ongekend smekend, en dat is terecht. Wie al het onrecht in de wereld om zich heen ziet, van mensen die worden verjaagd door oorlogsgeweld, van vluchtelingen die geen kant op kunnen, van kleine mensen die door grote vertrapt worden, kan niet anders dan God om hulp en ontferming vragen. Boerema’s mis staat in de traditie van Franse koormissen, zoals die veel in de negentiende eeuw zijn gemaakt. Maar zijn idioom is eigentijds, en dat wordt nog versterkt door de inbreng van de slagwerker. Dit koorwerk grijpt je bij de keel. Niet alleen dat Kyrie, maar ook de andere drie onderdelen. Mooi dat het werk daarom onlangs verscheen op een cd van de uitstekend zingende Laurenscantorij uit Rotterdam. Met een schitterende begeleiding van slagwerker Arjan Roos en organist Hayo Boerema.

Andries Zoutendijk, Recensent theologie en non-fictie

De Gewone Catechismus, geschreven door de drie jonge theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde is het boek dat eruit springt in het afgelopen jaar. Het is zonder meer de hoogste worp van de boeken die ik besprak en het getuigt van durf, om na eeuwen weer eens een catechismus te schrijven. Dat is de ene kant. De andere is dat het niet meer dan ‘gewoon’ is om jongeren te helpen met zo’n boekje, een overzicht van het geloof in een taal die ze kunnen begrijpen. Wat mij betreft zou er op taalniveau nog wel eens naar gekeken kunnen worden – op zoek naar zinnen en wendingen die blijven haken, die een ritme hebben waardoor je ze uit het hoofd kunt leren. Er is goed nagedacht over de opzet, begin en eind gaan over de betekenis en de beleving van doop en avondmaal. Die steunpilaren van de kerk en voor het geloof worden al te vaak onderschat en verwaarloosd. Ze moeten geoefend worden. Een goede catechismus helpt bij de inoefening van geloof en liturgie. Je vraagt je na verloop van tijd af wat de weg is die dit boekje zal gaan. Komt er een herziene versie? Wordt het sowieso gebruikt? Komen er andere pogingen? Ik ben benieuwd.

Willem Bouwman, Recensen non-fictie

De slag om de Schelde ligt in de schaduw van de slag om Arnhem in september 1944 en de Hongerwinter van 1944/’45. Ten onrechte, zo blijkt uit het prachtige boek van Tobias van Gent en Hans Sakkers, Slag om de Schelde 1944. De beslissing om de strijd om West-Europa. De ondertitel is niet overdreven. Pas als de geallieerden de Schelde beheersten, konden ze hun troepen bevoorraden via Antwerpen, de havenstad die ze begin september veroverd hadden. De gestagneerde geallieerde opmars zou weer vaart krijgen. De Duitsers begrepen dat ook. Ze verdedigden de Schelde tot het uiterste. Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant en Walcheren vormden in oktober en november 1944 een slagveld, waar duizenden soldaten en burgers het leven lieten. Van Gent en Sakkers beschrijven de militaire operaties helder en precies, met oog voor strategie, tactiek en wapenuitrusting. Ze verhelderen hun relaas met kaarten van het strijdtoneel. Ook schenken ze veel aandacht aan het lot van de burgerbevolking. Het boek is bovendien rijk en doeltreffend geïllustreerd en prachtig uitgegeven.

Herman Veenhof, Recensent buitenland en non-fictie

Wat mij greep in 2019 was een stuk muziek en de vertolker ervan. In het najaar verscheen Ghosteen op een dubbelalbum; het woord vat ‘geest’ en ‘tiener’ samen. De cd is van de hand van Nick Cave (62). Zijn vrouw Susie Bick en hij verloren op 14 juli 2015 hun vijftienjarige zoon Arthur. Hij viel van een klif aan de Britse kust en liet ook zijn tweelingbroer Earl achter. Cave was al veranderd van een verslaafde rockartiest in een beschouwend christen, zij het niet volgens de gebaande paden en ook nu behept met spotlust en sarcasme. Maar de dood van zijn zoon maakte hem na maanden van gewond kluizenaarschap nog weer anders. In vijf etappes legde hij de mantel van het cynisme af en werd dienstbaar aan zijn publiek, met name hen met verdriet en rouw. De staties langs zijn kruisweg waren het album Skeleton Tree (2016), de documentaire One More Time With Feeling (2017), de blog ‘Red Hand Files’ (2018) waarin hij een bijna catechetisch vraag en antwoord-format hanteert, Ghosteen (2019) en vooral de theateravonden die ‘A Conversation With Nick Cave’ heten; in januari 2020 doet hij daarmee Nederland aan. Iemand die een kind verliest, rouwt en daarna vooral dienstbaar wil zijn, ook al blijven de demonen verslaving, wantrouwen en cynisme gezellig meereizen, dat ben ik ook.

Hilbrand Rozeman, Recensent literatuur en non-fictie

Er zijn drie boeken die mij een groot plezier hebben gedaan. De Amerikaanse Caroline van Hemert voelt zich opgesloten in het laboratorium. Ze gaat met haar vriend 6500 kilometer door de ruige natuur van Alaska, per kano, op ski’s en te voet, via de oerbossen van British Columbia. Dit boek gaat over het overstelpende geluk van buiten zijn, de natuur écht beleven. Haar reis gaat zowel naar buiten als naar binnen. Welhaast nog prachtiger is Koning van de Yukon, van Adam Weymouth. Ook hij gaat stroomafwaarts door Alaska en schrijft zo mooi dat ik spontaan het Engelse origineel kocht. De vertaling is prachtig. En dan nog Wie de rechtvaardigen zoekt van Richard Osinga. Een auteur die ik al twintig jaar volg. Hij doet opvallende dingen. Dit is zijn meesterstuk. Elk van de 36 verhalen voert je naar een andere tijd, een andere cultuur. Niet voor niets verwijst de romanopbouw naar ‘de zesendertig laatste rechtvaardigen’, bekend uit de Joodse mythologie. Elk hoofdstuk is een roman op zich. Een wonderlijk leesavontuur met een mystieke inslag, over verbondenheid tussen mensen, zélfs over de grenzen van tijd en ruimte heen. Die Osinga moeten we maar ‘s aan de tand voelen.