Vanavond op tv: Lachen en presteren met Sjaak Swart

Dionne Stax gaat in De wijsheid komt met de jaren: Sjaak Swart in gesprek met Mister Ajax, zoals Sjaak Swart ook wel wordt genoemd. Niet alleen zijn voetbalcarrière, maar ook zijn privéleven komt aan bod. En de manier waarop hij in het leven staat: 'Als ik iets doe, wil ik het goed doen.'

Als Dionne Stax Sjaak Swart op het veld bij Ajax ontmoet, maakt ze meteen kennis met de manier waarop Swart met voetbal omgaat. Hij voetbalt met een aantal spelers en Stax vraagt hem of er nog een derde helft komt. Nee, grapt Swart. 'Ze hebben het zo slecht gedaan, meteen naar huis.' Presteren en hard werken zijn zeer belangrijk voor hem. Swart werd in 1938 geboren en kwam op tienjarige leeftijd bij Ajax terecht. Zijn carrière als profvoetballer ligt allang achter hem, maar nog altijd is hij vijf à zes dagen in de week bij Ajax te vinden. Daar kijkt hij naar jonge, talentvolle spelers.

'Ik ben gek op het spelletje, ik ben echt verliefd op voetbal', vertrouwt Swart Stax toe. Hij heeft dan ook altijd hard gewerkt om de top te halen en daar te blijven. Zo zorgde hij ervoor dat hij goed at en op tijd naar bed ging. 'In het leven moet je lachen en presteren', meent Swart. 'Ik kan alleen tegen verliezen als de tegenstander echt twee klassen beter is.'

Om zo veel mogelijk tijd te kunnen besteden aan zijn trainingen, stopte Swart met de mulo. Zou je spelers van nu aanraden hetzelfde te doen?, vraagt Stax hem. Nee, bekent Swart. Want een plan B is nodig als je de top niet kunt halen. Toen Swart eind dertig was, stopte hij, omdat hij steeds vaker op de bank moest zitten zodat een jongere speler het veld in kon. 'Ik had wel effe pijn natuurlijk', zegt hij. 'Ik had makkelijk tot mijn veertigste kunnen spelen.'

In tegenstelling tot spelers van nu dacht Swart er niet aan een carrière bij buitenlandse clubs op te bouwen. Zijn hele professionele carrière speelde hij voor Ajax. 'Je was van de club', zegt hij daarover. Zijn liefde voor Ajax zat en zit bijzonder diep. Stax legt een foto van zijn dochters op tafel. 'Die staan voorop', zegt de oud-voetballer onmiddellijk. Maar zij hebben zich vast vaak weg moeten cijferen, zegt Stax, als je altijd bij Ajax was. 'Het zal weleens gebeurd zijn', geeft Swart schoorvoetend toe. 'Maar ik denk niet dat ze kunnen klagen.'

Met dat antwoord neemt Stax echter geen genoegen. Kan ik concluderen dat jij iets meer genomen hebt in je huwelijk dan gegeven? Dat zou kunnen, zegt Swart. 'Maar we voelen mekaar heel goed aan.'

Dit gesprek geeft niet alleen een interessant inkijkje in de carrière en het privéleven van Swart, het laat ook mooi zien hoe de carrière van profvoetballers is veranderd. Bij verschillende clubs spelen, is nu heel gewoon, maar was voor Swart ondenkbaar.

