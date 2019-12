Jay-Way gaat altijd tegen de stroom in. 'De Engelstalige wereld ligt nu aan zijn voeten'

De Amsterdamse rapper Jay-Way tekende deze week een contract bij een Amerikaanse platenmaatschappij. Zeldzaam voor een Europese artiest met wortels in de kerk. ‘Ik maak muziek vanuit mijn identiteit en die ligt in mijn geloof.’

Amsterdam

‘Erg bijzonder’, bestempelt 3FM-dj Joram Kaat (EO) de stap die rapper Jay-Way deze week bekendmaakte. Jay-Way, getogen in de Bijlmer, tekende voor 4Against5 Records uit het Amerikaanse Nashville. ‘Nashville is de belangrijkste plek op aarde voor christelijke muzikanten’, aldus Kaat. ‘Het is zeldzaam voor een Europese, christelijke artiest om daar voet aan de grond te krijgen. Matt Redman en Rend Collective is het gelukt, maar die zijn daarvoor naar de Verenigde Staten verhuisd. Jay-Way is opgemerkt vanuit Amerika.’

Jay-Way maakt Engelstalige rap. Kaat roemt zijn stijl. ‘De hiphop die nu in Nederland populair is, is weinig inhoudelijk. Het gaat veel over geld en seks. Jay-Way is juist heel inhoudelijk. Hij rapt bijvoorbeeld over zijn onzekerheid en hoe hij, vanwege zijn geloof, uncool wordt gevonden. Dat is herkenbaar voor gelovige jongeren.’ Jay-Ways meest beluisterde song op streamingdienst Spotify is ‘Happen Dappen’, met bijna 2,5 miljoen streams. Ter vergelijking: de teller van Sela’s ‘Ik Zal Er Zijn’ staat op 1,4 miljoen.

op de radar

Jay-Way (echte naam Jeff Kesse) leefde deze week als in een droom, al kwam de deal voor hem allerminst als een verrassing. Joseph Prielozny, winnaar van een prestigieuze Grammy Award en de man achter 4Against5, heeft de rapper al sinds 2016 op de radar. ‘Hij kwam mij online tegen en stuurde mij een berichtje. Ik werd helemaal gek, want hij produceerde toen de muziek van Lecrae, muziek die tijdens mijn middelbare schooltijd erg belangrijk voor mij was.’

In 2018 vloog Prielozny naar Nederland om te kijken of Jay-Way zijn muziek ook live over kon brengen. Jay-Way overtuigde en werd daarna zelf naar Nashville overgevlogen. ‘Daar mocht ik mijzelf bewijzen in het pand van de platenmaatschappij. Iedereen ging uit zijn dak. Zelfs de voormalige baas van het grote Warner Music, waar mijn label toen nog onderdeel van was, ging los.’ Lachend: ‘Die man is voorbij de zestig. Crazy.’

advocaten

Een dag later zat er een aanbod in zijn mail. ‘Daar heb we zeker nog een half jaar over doorgepraat. Ik wilde dat mijn visie strookte met die van hen. Ook liet ik er goede advocaten naar kijken. En ik heb veel gebeden of ik de goede keus mocht maken.’

Want het geloof is en blijft voor hem belangrijk. Op zijn veertiende kwam hij via een klasgenoot in aanraking met het evangelie. Sindsdien volgden er vele originele raps, zoals ‘Hideout’, waarin hij spreekt over hoe hij zijn vriendin ontmoette tijdens een bijbelstudieavond. Jay-Way: ‘Ik rap over wat er in mijn leven gebeurt. Als je luistert naar mijn catalogus, hoor je nooit hetzelfde. ‘Cool Kid’ gaat over niet met de stroom meegaan. ‘Don’t Know Why’ over worstelen met geloven in God en in ‘That’s a lot’ rap ik dat ik niet meer arm wil zijn. Volgend jaar gaat er veel gebeuren, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Maar als er veel verandert is het belangrijk om te weten wat je identiteit is. Mijn identiteit ligt in mijn geloof. Vanuit die identiteit schrijf ik mijn muziek. Ik blijf true to my faith.’

mysterieus

3FM-dj Kaat volgt Jay-Way al een jaar of vijf. Vanaf het prille begin dacht Kaat: die jongen is echt goed. ‘Hij bezit een soort mysterieuze aantrekkingskracht. Als je hem ziet ademt hij coolheid; naast hem voel ik mijzelf uncool. Maar als je zijn teksten luistert of met hem praat is hij kwetsbaar, een zachte jongen. Dat maakt hem herkenbaar en benaderbaar. Aan reacties op Instagram merk je dat mensen het hem enorm gunnen.‘

Door te tekenen bij een label kan Jay-Way zich puur richten op zijn muziek. Tot voor kort was hij onafhankelijk en regelde hij alles zelf. Jay-Way: ‘Ik kreeg geld voor streams en optredens, maar dat pompte ik terug in nieuwe muziek. Ik hield een klein beetje over voor mijn rekeningen en kon nauwelijks een financiële buffer opbouwen. Nu kan ik mij echt gaan focussen op de kunst.’

Kaat: ‘Een label biedt je kapitaal en een groot netwerk. Dat geeft nieuwe mogelijkheden. Het is goed voor Jay-Way dat hij het buiten Nederland gaat zoeken, want de christelijke markt hier is klein. 4Against5 heeft serieuze plannen met hem. De Engelstalige wereld ligt nu aan zijn voeten.’