In memoriam: Ben van Kaam

Maandag overleed Ben van Kaam, oud-Trouw journalist en schrijver, in het verzorgingshuis in Hilversum waar hij woonde. Hij werd 88 jaar.

Kaam werkte tussen 1953 en 1971 voor Trouw. Hij begon in 1957 zijn rubriek 'Kleinbeeld' onder het psuedoniem Flex, 'om er alle kanten mee uit te kunnen', verklaarde hij in een interview in het Nederlands Dagblad.

Maar het meest bekend is Van Kaam waarschijnlijk door zijn iconische boek Parade der mannenbroeders uit 1964. Daarin beschrijft hij op lichtvoetige toon en met een scherpe neus voor menselijke zwakheden en eigenaardigheden het gereformeerde leven in het interbellum.

vleeschkleurige kous

Hij had onder andere aandacht voor 'de zedelijke verwildering'. 'Gek genoeg vonden de lezers dat het interessantst', zei hij in 2003 tegen deze krant. 'Nog altijd wordt het boek gekoppeld aan de 'vleeschkleurige kous' waartegen Henriëtte Kuyper protesteerde: 'De vleeschkleurige kous bedoelt: het been bloot te doen lijken, en is dus een oneerbare dracht.''

Zijn boeken vonden gretig aftrek, maar in gereformeerde kringen klonk ook veel kritiek. In vrijgemaakte hoek werd bijvoorbeeld gesproken over 'beschadiging van de zaak van Gods koninkrijk'.

Van Kaam werd in 1931 geboren in Assen. Zijn moeder was een gereformeerde uit Friesland, zijn vader vrijzinnig hervormd en diens vader weer een roomse Brabander. Van Kaams vader ging in 1944 mee met de vrijmaking, maar voegde zich later weer bij de synodalen.

Als kind werd Van Kaam meegenomen in die strijd. Daardoor heeft hij altijd goed nagedacht over wat hij geloofde en waarom. Uiteindelijk verliet hij de kerk, maar, zei hij, 'ik heb nooit de behoefte gehad om me af te zetten tegen de gereformeerde wereld. De journalistiek betrok me bij vraagstukken die me meer beroerden.' <