‘Best BeReals’ deelt op Twitter de opmerkelijkste BeReal-kiekjes

Gebruikers van sociale media-app BeReal hebben één simpele opdracht die dagelijks terugkeert: zodra de app een notificatie stuurt, heb je twee minuten de tijd om een foto te maken en delen. Eigenlijk twee foto’s – een normale foto en een selfie van jou op dat moment. De selfie komt in een klein kader in de gewone foto te staan. ‘Wees echt’ is de opdracht, maar dat weerhoudt gebruikers niet van creatieve invullingen.

De Twitterpagina Best BeReals (@bestbereals) vermaakt ruim 600.000 volgers met de beste pareltjes van het platform.

De eregalerij van Best BeReals wordt samengesteld uit inzendingen van gebruikers vanuit de hele wereld. Een paar ca..

