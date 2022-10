Van must watch tot een aanfluiting

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de reacties op de onlangs uitgekomen film Blonde, over het leven van Marilyn Monroe, liggen op sociale media erg ver uit elkaar.

De Marilyn Monroe-biopic genaamd Blonde verscheen afgelopen week op Netflix. De bijna drie uur durende speelfilm gaat over het leven van Marilyn Monroe: van haar jeugd tot hoe ze uitgroeide tot de bekende Hollywood-filmster die ze was.

De rol van Monroe wordt gespeeld door de Spaanse actrice Ana de Armas. De reacties op de film liggen erg ver uit elkaar. Er klinken enthousiaste reacties op de film, maar er zijn ook genoeg mensen die kritiek leveren op hoe de film in elkaar zit en op de manier waarop Monroe opnieuw wordt gepresenteerd. Sommige mensen denken dat de film Oscar-waardig is. Anderen vinden de film juist een aanfluiting en volgens hen doet de film geen recht aan wie Marilyn Monroe was.

vergelijkingModel en actrice Emily Ratajk..

