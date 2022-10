Goede, oude opera

Aria is de voor de hand liggende kruising tussen AVROTROS-shows als Maestro, die een klassieke dirigent zoekt, en Op Zoek Naar…, die een musicalster wil ontdekken. Neem je die twee bij elkaar, dan zoek je een operaster. Na het succes van vorig seizoen, dat bij miljoenen interesse voor opera wekte of voedde, zijn er nu acht nieuwe afleveringen. Daarin strijden tien zangers om een plek aan de exclusieve Opera Academie. De jury van vorig jaar, met Rosemary Joshua en Tania Kross, is terug. Alleen zanger Henk Poort is vervangen door radiopresentator en -programmeur Floris Kortie. (Op de foto de jury met presentatrice Dionne Stax) Opnieuw is er een geheimzinnige ‘Secret Judge’, die vanachter de coulissen commentaar geeft.

Zondagavond zong..

