Robot of mens?

Zondagavond begint het tweede seizoen van Zenith. Seizoen 1 werd in 2017 uitgezonden en won in datzelfde jaar de Cinekid Kinderkastprijs in de categorie fictie. Een jaar later zond de NPO de serie in voor de Emmy Awards. Het is hectisch in het gezin Hoogland, waar de kijker in het eerste seizoen kennis mee maakt. Moeder Claudia en vader Joost proberen hun drukke baan te combineren met het gezin, maar ze hebben eigenlijk maar weinig tijd voor hun kinderen Fay (14) en Boris (10). Het mysterieuze bedrijf Zenith biedt een oplossing en levert twee robots die precies op Claudia en Joost lijken en hun taken in het gezin overnemen. Eerst lijkt dat een prima oplossing, maar als het gezin toch van de robots af wil, blijkt dat die zich nie..

