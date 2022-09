Overleven in de cel

De bekende filmwebsite IMDb heeft al tijden de film The Shawshank Redemption op de eerste plaats staan van hun top 250 met best gewaardeerde films. Een gevangenisfilm. Op een of andere manier spreekt die voor veel mensen onbekende habitat enorm tot de verbeelding. Een angstaanjagende omgeving waar het recht van de sterkste geldt: het is eten of gegeten worden. De nieuwe serie Time tapt uit hetzelfde vaatje. De nieuwe gevangene Mark Cobden loopt tegen de zestig, is leraar, heeft toen hij dronken was iemand dood..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .