Hoe laag zet jij de thermostaat?

In de jaren negentig bestond de Vrekkenkrant, een krant boordevol bespaartips van mensen die duurzaam wilden leven, een sobere leefstijl voorstonden of graag wilden consuminderen. Het zou best interessant kunnen zijn om de oude tips weer van stal te halen, al worden de socialemediaplatforms volop gebruikt om elkaar op de hoogte te houden van goede tips.

Nu het ontzettend herfst is geworden, is de grote vraag die velen stellen: hoe lang kan de verwarming uit blijven? Voor twitterpriester van Peperstraten is de temperatuur nu wel op een kritisch punt beland: ‘16,5 graad in huis, het begint wat fris te worden, al merk ik het voorlopig alleen aan mijn handen. We zetten het experiment toch nog even voort.’ Anderen reageren: ‘Koude handen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .