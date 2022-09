‘Complotthriller’ over Bijlmerramp: ‘Dit is kenmerkend voor Nederland’

Het is dinsdag dertig jaar geleden dat een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neerstortte op de Amsterdamse Bijlmer. Vanavond zendt de KRO-NCRV de eerste aflevering uit van de dagelijkse dramaserie Rampvlucht over de Bijlmervliegramp. Acteur Yorick van Wageningen speelt Volkskrant-journalist Pierre Heijboer. ‘Als dat vliegtuig in Amsterdam-Zuid was neergekomen, was het een heel ander verhaal geworden.’

De beelden van de brandende ravage en de flat waarin een gat is geslagen, staan in het collectieve geheugen gegrift. Toch was er in de jaren daarna maar weinig interesse voor de ramp, terwijl er veel onbeantwoorde vragen waren. De dagelijkse serie Rampvlucht vertelt in vijf afleveringen het gedramatiseerde verhaal achter het jarenlange onderzoek van journalisten Vincent Dekker en Pierre Heijboer. Naast de dramaserie verschijnt vandaag ook een documentaire, podcast en digitale reconstructie van de ramp.

Yorick van Wageningen is een van de hoofdrolspelers in de complotthriller, of ‘doofpotthriller’ zoals Dekker de serie beschreef vanaf het podium bij de première op het Nederlands Film Festival. Van Wageningen werkte eerder met grote na..

