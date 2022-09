Nederlandse animatiefilm Knor inzending Oscars

Bij stopmotion-animatie worden figuurtjes van bijvoorbeeld klei of papier gefotografeerd, een klein stukje verschoven en dan opnieuw gefotografeerd. Deze beelden worden achter elkaar geplakt, waardoor het lijkt alsof de figuren bewegen. Een paar minuten aan film bestaat uit honderden foto’s. Door dit tijdrovende proces kan het jaren duren voor een film voltooid is. Het filmen van Knor duurde ‘slechts’ 264 dagen.

Bekende stopmotionfilms zijn Buurman & Buurman, Shaun the Sheep en de Wallace & Gromit-films over een Engelse uitvinder en zijn hond. Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit won in 2006 de Oscar voor Beste Animatiefilm.

De Nederlandse stopmotion-animatiefilm Knor is de Nederlandse inzending voor de Oscar voor Beste Lange Animatiefilm. Dat maakte de distributeur deze week bekend. Het is voor het eerst dat Nederland een stopmotionspeelfilm inzendt naar de Oscars.

In Knor krijgt Babs van haar opa voor haar negende verjaardag een biggetje. Babs’ ouders zijn niet blij met het poepspuitende cadeau en staan alleen toe dat Knor blijft als hij op puppycursus gaat. Ondertussen ziet opa, die slager is van beroep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .