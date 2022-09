als kind voor je ouders zorgen

In Nederland groeien 577.000 kinderen op met ouders die kampen met een verslaving of psychische problemen. Een van hen is de achttienjarige Nikki. Zes jaar lang volgde documentairemaakster Monique Nolte haar en haar moeder Karin. Nikki’s vader is vaak afwezig en haar moeder heeft een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Hierdoor heeft ze vaak te maken met depressies en kan ze niet goed voor Nikki zorgen. Naarmate Nikki ouder wordt, wordt ze steeds meer gedwongen te kiezen tussen zichzelf en zorgen voor haar moeder. Bijzonder aan Nikki is dat de film lastige momenten verbeeldt door gebruik te maken van animatiescènes. De Nederlandse pers was erg positief over de film. Nikki was naast de Nederlandse Oscarinzending Narcosis de enige genomineerde film voor de persprijs van de Nederlandse Filmkritiek.