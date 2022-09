Schoonheid verdwijnt niet

Als dochter van een alom bekende en geliefde acteur als Henry Fonda, is het niet gemakkelijk je te ontworstelen aan je vaders schaduw. In Jane Fonda: actrice en activist laat filmmaakster Florence Platarets zien hoe Jane zich in de loop van haar leven heeft ontwikkeld van ‘de dochter van’ tot een succesvolle vrouw die zichzelf durft te zijn.

Ik en de meeste millennials met mij zullen Jane Fonda vooral kennen van de Netflix-serie Grace & Frankie, waar ze een senior, single vrouw speelt.

Het is een van de weinige series waarin het leven van oudere vrouwen interessant genoeg wordt geacht om aandacht aan te besteden, en hier komt Fonda’s activistische kant al uit de kast, die we ook kennen van haar wekelijkse klimaatprotesten in Washington een paar jaar geleden. Maar uit onze jeugd kennen we de L’Oreal-reclames met Fonda’s perfect gekapte en gemake-upte gezicht. Sommigen hebben misschien haar fitness-tijdperk nog meegekregen en associëren haar met beenwarmers, gympakjes en neon leggings.

De documentaire over Fonda’s leven laat zien dat haar activisme geen modegril ..

