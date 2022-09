Ja, James Cameron’s ‘Avatar’ was succesvol - maar is de film ook impactvol?

‘Kijk mensen, het is heel simpel. James Cameron’s Avatar was enorm succesvol. James Cameron’s Avatar was NIET impactvol.’ Afgelopen zondag plaatste Amerikaan Josh Fagundes die gedachte op Twitter. Hij gamet en streamt onder de naam ‘de gamevader’ Anoriand, en is op Twitter te vinden als @AnoriandGD. Zijn mening over de film met computer-gegenereerde blauwe wezens uit 2009 ging zondag uit naar 2.500 volgers. Hij kreeg binnen een dag ruim 90.000 likes – en zo veel reacties dat hij ze nu niet meer kan bijhouden.

‘Het is... het is letterlijk zo simpel. Het was een spektakel, kwam uit op het juiste moment, verdiende acht morbiljoen dollars... En niemand quoteert de film. Ooit.’ Fagundes zijn reflectie komt op het moment dat de originele f..

