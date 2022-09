Tv met een boodschap

In zijn Troonrede van vorige week sprak koning Willem-Alexander over een crisis die Nederland het schaamrood op de kaken bezorgt: de asielcrisis. Midden in deze onhoudbare situatie ontstaan echter mooie initiatieven, wil het KRO-NCRV-programma Nederland geeft thuis aantonen.

Doordat statushouders moeilijker aan een woning kunnen komen door de wooncrisis, stokt de doorstroom en sliepen nieuwkomers noodgedwongen in de openlucht. Petra Spithorst vond dit zo schokkend, dat ze samen met haar man Klaus uitzocht hoe ze hulp konden bieden. Takecarebnb, een organisatie die statushouders aan gastgezinnen koppelt, stelde hen voor aan Nour, een jonge vrouw die uit Syrië is gevlucht. Zij kwam bij het stel op hun schip wonen.

Petra en Klaus zijn een van de tien gastgezinnen die in Nederland geeft thuis hun verhaal doen. De KRO-NCRV-serie is gemaakt in samenwerking met Kerk in Actie en Kansfonds, een stichting die omziet naar kwetsbare groepen in de samenleving. En dat is goed te merken aan de toon van de serie. Pe..

