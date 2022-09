De loopbaan van tennisser Roger Federer zit er nu echt op: ‘De hele tennistop in tranen’

De loopbaan van tennisser Roger Federer zit er nu echt op. De Zwitserse tennisser stond vrijdagavond nog een laatste keer met de Spaanse tennisser Rafael Nadal aan zijn zijde op de tennisbaan. Na 25 jaar is dit het einde van zijn tenniscarrière.

Op sociale media gaan filmpjes rond van een geëmotioneerde Federer na het spelen van de wedstrijd. Vanwege knieklachten speelde Federer op de Laver Cup zijn eerste wedstrijd in ruim een jaar tijd. De wedstrijd werd gewonnen door de Amerikanen Frances Tiafoe en Jack Sock.

Na de wedstrijd zegt Federer met tranen in zijn ogen: ‘Ik wilde me graag zo voelen bij mijn afscheid. Het is precies waar ik op had gehoopt. Bedankt.’

Ook bedankt hij zijn vrouw en kinderen. ‘Too many people to tha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .