Ingrediënten voor vrede

Deze ingrediënten zijn niet zomaar wat termen die bedacht zijn door Vredesweek-organisator PAX of door de programmamakers, maar ze blijken uit vier totaal verschillende verhalen over vrede en vrijheid. Die persoonlijke verhalen maken het thema minder abstract, vrede is meer dan geen oorlog. Zoals de uit Oekraïne gevluchte voorganger Pasha Soloshenko vertelt: hij leeft nu in Nederland weliswaar rustig en vredig, maar échte vrede ervaart hij nog niet. ‘In mijn hart is het niet rustig, want ik ben niet thuis.’ Zo linkt hij vrede ook aan ergens thuis zijn en je thuis voelen. Tijdens zijn vlucht, met vrouw en drie kinderen - waarvan één pasgeboren baby -, bedacht hij nog iets anders. ‘Ik realiseerde me dat dit bij het leven hoort. Er zijn alt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .