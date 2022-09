Worstelen met je jeugd

Het zijn van die kleine, venijnige opmerkingen die het meeste pijn doen in Kom hier dat ik u kus. Wonden die niet helen en daardoor blijven irriteren. Je weet niet beter dan dat er pijn is, dus richt je je daar maar op. Het is het enige bewijs dat je nog iets voelt, want verder ben je zo afgestompt dat je niet meer weet wie je zelf bent.

Mona is de zondebok in het verhaal. Ze heeft niks fout gedaan, maar iedereen geeft haar steeds de schuld. Ze is een eenvoudig slachtoffer. Ze slaat niet terug, maar absorbeert alle pijn en schaamte. Mensen rondom haar projecteren hun eigen fouten op haar. Ze draagt ze gewillig, omdat ze niet zou weten hoe het anders moet. Ooit voelde ze wel, maar niemand gaf haar de ruimte uiting te geven aan haar verdriet. Dan komt haar moeder om bij een ongeluk. Huilen wil ze, rouwen, maar ze moet sterk zijn. Voor haar vader en haar broertje. En als Marie hun leven binnenwandelt, accepteert ze dat. Zullen we haar mama noemen, stelt haar vader voor. Maar ze is mijn moeder toch niet, durft ze nog te zeggen voordat ze ook die deur sluit. Haar verdriet is ..

