EO-journalisten Anne-Sophie van den Toren en Rianne van der Linden lanceerden begin deze maand hun NPO Radio 1-podcast Long Covid, de schaduwpandemie. Om uit te zoeken wat long covid nu eigenlijk is, gaan ze in gesprek met artsen, wetenschappers, psychologen en (veelal jonge, voorheen fitte) mensen die langdurige covid hebben. Hoe werkt dat in het lichaam en in de psyche? Hoe ziet je leven eruit met deze extreme vermoeidheid en wat is het perspectief? En wat kunnen we over long covid leren van mensen met langdurige klachten na Q-koorts? Van den Toren en Van der Linden gaan ook in op wat deze schaduwpandemie de maatschappij kost en of het coronabeleid, door de kennis over long covid, niet moet worden aangepast. Omdat een podcast ..

