Vrouwen knippen hun haar af, #ForMahsa

Een jonge vrouw praat met een politieagente in een Iraans politiebureau, de agente grijpt naar de kleding van de vrouw. Even later houdt de vrouw haar hoofd in haar handen, ze kijkt gedesoriënteerd. Terwijl ze naar een stoel reikt, zakt ze op de grond in elkaar. Het zijn korrelige camerabeelden, eerder deze week vrijgegeven door de Iraanse autoriteiten. De vrouw uit de beelden, de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini, zal buiten beeld even later naar het ziekenhuis vervoerd worden, waar ze overlijdt.

De politie van Teheran noemde het een ‘ongelukkig ongeval’ en ontkent dat er geweld tegen haar gebruikt is. Maar verschillende getuigen verklaren dat Amini voorafgaand aan haar dood wel degelijk ernstig mishandeld is. De exacte details zijn..

