De wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden

Op 29 mei 1985 won Juventus de Europacup na 1-0 tegen Liverpool. Toch erkennen veel supporters van de Turijnse club deze met bloed bevlekte beker niet. Sportjournalist Frank Raes, destijds aanwezig, blikt in de driedelige docu Heizel 1985 terug op de wedstrijd die nooit had mogen doorgaan.

Aan veel elementen was al te merken dat er iets ergs in de lucht hing. Het Heizel Stadion met beperkte capaciteit had nooit locatie van zo’n topwedstrijd mogen zijn. Italiaanse aanhangers moesten in neutrale vakken plaatsnemen. Slechts een hek met kippengaas scheidde hen van de hardcore Engelse fans. Bovendien was het halve eeuw oude gebouw in een te slechte staat van onderhoud.

De door betonrot aangetaste trappen brokkelden al af onder het gestamp van de binnenkomende supporters. De laconieke kaartcontrole en beveiliging, die dronken hooligans met kratten bier binnen lieten, bracht extra gevaar met zich mee. Tenslotte waren ook politie en medische hulpdiensten ondervertegenwoordigd.

Als de zatlappen zich uitgedaagd voelen, breken ze..

