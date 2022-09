Langverwachte videogame ligt op straat na hack

De Grand Theft Auto-games zijn zowel populair als controversieel. De serie begon in 1997 en groeide uit tot een van de meest succesvolle videogameseries aller tijden. Het vijfde en meest recente deel verscheen in 2013 en ging 170 miljoen keer over de toonbank.

De games vormen een satire op de Amerikaanse samenleving. De spellen plaatsen de speler in een open wereld waarin de speler veel vrijheid krijgt om te doen wat hij wil. Variërend van het spelen van tennis tot het aanrijden van voetgangers. Doorgaans is het doel je omhoog te werken in de lokale georganiseerde misdaad. In 2009 kreeg de serie een plaats in de Guiness World Records: Gamer’s Edition voor videogame waarover de meeste controverse is ontstaan. Zo verschenen er meer dan 4000 nieuwsverhalen waarin de games beschuldigd werden van het verheerlijken van geweld.

Een hacker heeft vijftig minuten aan beeldmateriaal van videogame Grand Theft Auto VI (GTA VI) op het internet gezet. Dat het inderdaad om ..

