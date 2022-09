Hoe ga je als christelijke jongvolwassene om met gevoelige onderwerpen zoals de klimaatcrisis, seks en evangelisatie? Welke keuzes maken andere christenen en wat doe je met die verschillen? In de Goed, Beter, Best podcast van het jongerenplatform MOVE gaan de katholieke Paul, evangelische Godwin en protestantse Henk-Jan hierover in gesprek met elkaar en hun gast. In het tweede seizoen van de podcast schuiven onder anderen seksuoloog Cocky Drost, presentator Joram Kaat en rapper Pjotr aan. In de meest recente aflevering was Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen te gast om te praten over de vraag hoe letterlijk je de Bijbel moet nemen. Deze afleveringen zijn sinds september ook te zien als vodcast op YouTube. Het tweed..

